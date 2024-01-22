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Петржела – о словах Радимова, что он занимал у него деньги на казино: не воспринимайте его всерьез

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Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова его бывшего подопечного Владислава Радимова о том, что занимал деньги у игрока для игры в казино.
Фото: Getty Images
По словам Петржелы, у него с футболистами всегда были исключительно рабочие отношения и подобные заявления являются ложью, так как Властимил никогда так не поступал.

«Радимов – шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьез», передает слова бывшего тренера «Зенита» «РБ Спорт».

Ранее Радимов в одном из видео на YouTube-канале «Это футбол, брат» рассказал, что когда он был игроком «сине-бело-голубых», Петржела, будучи главным тренером команды, занял у него 2 тысячи долларов для игры в казино.

Петржела Радимов Зенит
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