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Ловчев: мне комфортнее смотреть на игру "Динамо", чем на "Баварию" и "Барселону"

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Экс-полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался относительно своих предпочтений в современном футболе.
Фото: Sport24
По словам ветерана «Спартака», ему не нравится наблюдать за футболом «Баварии» и «Барселоны», так как, по его мнению, эти команды показывают шахматный футбол. При этом Ловчев отметил прогресс футбола в российском чемпионате, особенно в «Динамо», за которым ему приятнее следить, чем за мировыми грандами.

«Мне приятно смотреть, как изменилось «Динамо» при Личке», - передает слова Евгения Серафимовича «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент «Динамо» занимает 3 строчку в Российской Премьер-Лиге с 32 очками в активе. Продолжат свой путь в РПЛ «бело-голубые» 2 марта в домашнем матче против «Локомотива».

Динамо Ловчев Спартак Бавария Барселона
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