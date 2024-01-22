По словам ветерана «Спартака», ему не нравится наблюдать за футболом «Баварии» и «Барселоны», так как, по его мнению, эти команды показывают шахматный футбол. При этом Ловчев отметил прогресс футбола в российском чемпионате, особенно в «Динамо», за которым ему приятнее следить, чем за мировыми грандами.
«Мне приятно смотреть, как изменилось «Динамо» при Личке», - передает слова Евгения Серафимовича «Матч ТВ».
Напомним, что на данный момент «Динамо» занимает 3 строчку в Российской Премьер-Лиге с 32 очками в активе. Продолжат свой путь в РПЛ «бело-голубые» 2 марта в домашнем матче против «Локомотива».
Ловчев: мне комфортнее смотреть на игру "Динамо", чем на "Баварию" и "Барселону"
Экс-полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался относительно своих предпочтений в современном футболе.
Фото: Sport24