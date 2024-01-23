"Я говорил, что не стоит от Сергея сразу ждать чудес после перехода в "Локо". Не верил в то, что парень с первых же игр начнет делать существенную разницу. Мне кажется, спрашивать с него по гамбургскому счету нужно будет уже весной. Во второй части чемпионата. Думаю, он сам уже понимает, что пора показывать на поле большее и сделать качественный шаг вперед", - сказал Кузьмичев.
Сергей Пиняев перебрался в "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" 1-го января 2023-го года. Сумма трансфера составила 2.6 миллионов евро. В текущем сезоне в активе 19-летнего вингера 18 матчей в чемпионате России. В первой половине сезона Пиняев записал на свой счет 2 гола, а также отличился 5-ю результативными передачами.
В зимнее трансферное окно "Локомотив" оформил трансфер другого молодого полузащитника из "Крыльев Советов" - Никиты Салтыкова. Однако оставшуюся часть сезона Салтыков проведет в "Крыльях", а к "железнодорожникам" присоединится в летнее трансферное окно.
Источник: "СЭ"
Кузьмичев: спрашивать с Пиняева по гамбургскому счету нужно будет весной
Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев оценил выступления вингера "железнодорожников" Сергея Пиняева в первой части сезона.
Фото: "СЭ"