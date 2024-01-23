"У "Зенита" хватит денег, чтобы купить всех лучших российских игроков, но зачем это делать? Самых больших высот клуб добился вместе со своими воспитанниками в составе. Надо возвращаться к этой идее и давать шанс выпускникам академии", - заявил Петржела.
Руководство московского "Локомотива" подтвердило переговоры с санкт-петербургским "Зенитом" о трансфере армянского защитника Наира Тикнизяна. По сообщениям СМИ, сумма сделки может составить 8 миллионов евро.
"Зенит" одержал первую победу в чемпионате России в своей истории в 2007-м году. Спустя год клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Тогда в составе "Зенита" выступали Андрей Аршавин, Игорь Денисов и Вячеслав Малафеев.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: у "Зенита" хватит денег, чтобы купить всех лучших россиян, но зачем
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал слухи о переходе защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Зенит".
Фото: "СЭ"