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Петржела: у "Зенита" хватит денег, чтобы купить всех лучших россиян, но зачем

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал слухи о переходе защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Зенит".
Фото: "СЭ"
"У "Зенита" хватит денег, чтобы купить всех лучших российских игроков, но зачем это делать? Самых больших высот клуб добился вместе со своими воспитанниками в составе. Надо возвращаться к этой идее и давать шанс выпускникам академии", - заявил Петржела.

Руководство московского "Локомотива" подтвердило переговоры с санкт-петербургским "Зенитом" о трансфере армянского защитника Наира Тикнизяна. По сообщениям СМИ, сумма сделки может составить 8 миллионов евро.

"Зенит" одержал первую победу в чемпионате России в своей истории в 2007-м году. Спустя год клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Тогда в составе "Зенита" выступали Андрей Аршавин, Игорь Денисов и Вячеслав Малафеев.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Петржела Российские трансферы
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