"Спартак" заинтересован в подписании нападающего голландского "Твенте" и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде - сообщает telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Манфред Угальде перебрался в "Твенте" на постоянной основе лишь перед стартом текущего сезона из бельгийского "Ломмеля" за 4 миллиона евро. До этого форвард провел 2 года в "Твенте" на правах аренды. В текущем сезоне на счету Угальде 7+6 по системе гол+пас в чемпионате Нидерландов.
Контракт Угальде с клубом рассчитан до лета 2027-го года.
Источник: форвард "Твенте" Манфред Угальде близок к переходу в "Спартак"
21-летний нападающий "Твенте" Манфред Угальде может пополнить состав московского "Спартака".
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