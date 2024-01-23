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Источник: форвард "Твенте" Манфред Угальде близок к переходу в "Спартак"

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21-летний нападающий "Твенте" Манфред Угальде может пополнить состав московского "Спартака".
Фото: Imago
"Спартак" заинтересован в подписании нападающего голландского "Твенте" и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде - сообщает telegram-канал "Инсайды от Карпа"

Манфред Угальде перебрался в "Твенте" на постоянной основе лишь перед стартом текущего сезона из бельгийского "Ломмеля" за 4 миллиона евро. До этого форвард провел 2 года в "Твенте" на правах аренды. В текущем сезоне на счету Угальде 7+6 по системе гол+пас в чемпионате Нидерландов.

Контракт Угальде с клубом рассчитан до лета 2027-го года.

Спартак Российские трансферы
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