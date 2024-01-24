– Останется ли Нобоа в “Сочи”? Да, он в клубе, — цитирует Ротенберга “СЭ”.
Ранее стало известно о том, что сочинцы исключили полузащитника Кристиана Нобоа из своей заявки на вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги.
Напомним, в последние дни в СМИ активно обсуждается информация о том, что Нобоа может продолжить карьеру в эквадорском “Эмелеке”, воспитанником которого он является.
Ротенберг: Нобоа останется в “Сочи”
Президент “Сочи” Борис Ротенберг сообщил, что эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа останется в стане южан.
Фото: РИА Новости