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Радимов: между Абаскалем и Джикией пробежала черная кошка

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Экс-игрок “Зенита” Владислав Радимов считает, что отношения главного тренера “Спартака” Гильермо Абаскаля и защитника московского клуба Георгия Джикии испорчены.
Фото: ФК "Спартак"
– Я могу ошибаться, но между ними пробежала черная кошка. И это должны понимать все. Одно понятно сейчас: Джикия — четвертый защитник среди центральных.

Отметим, что Георгий Джикия является капитаном московского “Спартака” и его многолетним лидером. Однако в нынешнем сезоне российский защитник потерял место в стартовом составе красно-белых. В Российской Премьер-Лиги он принял участие лишь в шести матчах команды.

Напомним, текущее трудовое соглашение Джикии с московским “Спартаком” истекает в июне 2024 года.

Источник: эфир “МАТЧ ПРЕМЬЕР”

Радимов Спартак Абаскаль Джикия
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