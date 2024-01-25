– Я могу ошибаться, но между ними пробежала черная кошка. И это должны понимать все. Одно понятно сейчас: Джикия — четвертый защитник среди центральных.
Отметим, что Георгий Джикия является капитаном московского “Спартака” и его многолетним лидером. Однако в нынешнем сезоне российский защитник потерял место в стартовом составе красно-белых. В Российской Премьер-Лиги он принял участие лишь в шести матчах команды.
Напомним, текущее трудовое соглашение Джикии с московским “Спартаком” истекает в июне 2024 года.
Источник: эфир “МАТЧ ПРЕМЬЕР”
Радимов: между Абаскалем и Джикией пробежала черная кошка
Экс-игрок “Зенита” Владислав Радимов считает, что отношения главного тренера “Спартака” Гильермо Абаскаля и защитника московского клуба Георгия Джикии испорчены.
Фото: ФК "Спартак"