"Его и брали, чтобы он составил конкуренцию. Прежде всего, Заболотному. Они похожи по габаритам. Чалов — форвард немного другого плана. У Заболотного через полгода заканчивается контракт. Возможно, Мусаева подготовят ему на смену", - сказал Масалитин
Тамерлан Мусаев перебрался в ЦСКА, воспитанником которого является, из калининградской "Балтики". В первой части сезона 22-летний форвард отличился 2-мя мячами в 18-ти матчах РПЛ. Еще 2+2 по системе гол+пас Мусаев записал на свой счет в матчах Кубка России.
ЦСКА по итогам первой части сезона занимает 8-е место. В активе "армейцев" 28 очков в 18-ти матчах. Лучшим бомбардиром ЦСКА в текущем сезоне с 8-ю голами является нападающий Федор Чалов, которого в последнее время связывают с "Зенитом" и клубами из чемпионата Турции.
Источник: "Евро-футбол"
Масалитин: возможно, Мусаева в ЦСКА будут готовить на замену Заболотному
Футбольный эксперт Валерий Масалитин прокомментировал переход форварда Тамерлана Мусаева из "Балтики" в ЦСКА
Фото: ЦСКА ТВ