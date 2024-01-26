По словам Александра Мостового, подобные приобретения не приблизят «красно-белых» к чемпионскому титулу. По мнению бывшего игрока сборной России, на таких трансферах просто зарабатывают деньги.
«Я не понимаю, зачем переплачивать в три раза за футболиста? Пусть кто-то из руководства скажет об этом», - передает слова Мостового «РБ Спорт».
По информации СМИ, «Спартак» заплатит «Твенте» 15 миллионов евро за Угальде. По оценке интернет-портала Transfermarkt стоимость нападающего составляет 5 миллионов евро.
Мостовой – о трансфере Угальде в "Спартак": зачем переплачивать в три раза за футболиста?
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможного трансфера Манфреда Угальде в «Спартак».
Фото: "Матч ТВ"