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Мостовой – о трансфере Угальде в "Спартак": зачем переплачивать в три раза за футболиста?

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможного трансфера Манфреда Угальде в «Спартак».
Фото: "Матч ТВ"
По словам Александра Мостового, подобные приобретения не приблизят «красно-белых» к чемпионскому титулу. По мнению бывшего игрока сборной России, на таких трансферах просто зарабатывают деньги.

«Я не понимаю, зачем переплачивать в три раза за футболиста? Пусть кто-то из руководства скажет об этом», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

По информации СМИ, «Спартак» заплатит «Твенте» 15 миллионов евро за Угальде. По оценке интернет-портала Transfermarkt стоимость нападающего составляет 5 миллионов евро.

Российские трансферы Спартак Мостовой Твенте
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