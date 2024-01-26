"Лукас здорово адаптировался в "Краснодаре", его устраивает. Он не думает о том, чтобы покинуть клуб. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы во второй части сезона помочь клубу выиграть титул", - цитирует агентство "РБ Спорт".
В текущем сезоне Оласа провел за "Краснодар" 17 матчей и отметился одной голевой передачей. Российский клуб приобрел защитника из испанского "Реал Вальядолида" летом 2023 года за 2 миллиона евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего уругвайца в три миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и опережают "Зенит" на два очка.
Агенство, представляющее интересы Оласы: он не думает о том, чтобы покинуть клуб
Футбольное агентство Sport Business, представляющее интересы защитника "Краснодара" Лукаса Оласы, высказалось о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"