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Игорь Корнеев - о трансфере Угальде в "Спартак": он не стоит и половины названной свыше суммы

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Бывший спортивный директор "Локомотива" и "Зенита" Игорь Корнеев высказался о возможном трансфере Угальде в "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES
"Во-первых, для меня этот трансфер огромный сюрприз. Не только по качеству игрока, но и по сумме, которая будет за него пожертвована! Я не оговорился о пожертвовании — он не стоит и половины названной свыше суммы! Во-вторых, на какой позиции в "Спартаке" он будет играть? Будет ли "Спартак" перестраивать под этого игрока свою обычную схему игру? Думаю, вряд ли, не того уровня игрок", - цитирует Корнеева "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" заплатит за трансфер Манфреда Угальде 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. В текущем сезоне форвард провел за голландский "Твенте" 25 матчей, в которых отметился 9-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего костариканца в 5 миллионов евро. Напомним, что московский "Спартак" по итогам 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Корнеев Спартак Угальде
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