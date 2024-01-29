- Не отговаривал ли я Коваленко от перехода в "Зенит"? У нас был с ним разговор на эту тему. Сказал, что ожидал бы другого развития его карьеры, советовал ему рассмотреть другие варианты, помимо "Зенита". Все-таки в питерском клубе молодому футболисту сложно сразу делать шаги вперед.
Центральный полузащитник Александр Коваленко перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в минувшее летнее трансферное окно. 20-летний футболист подписал с "сине-бело-голубыми" соглашение до 30 июня 2028 года. В активе хавбека 44 минуты за клуб с берегов Невы в 5 матчах российской Премьер-лиги и 247 минут в 6 играх текущего розыгрыша Кубка России, за которые Коваленко успел отметиться одним голевым ассистом.
Источник: "СЭ"
Осинькин - о переходе Коваленко в "Зенит": ожидал другого развития его карьеры
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал игру бывшего самарца Александра Коваленко за "Зенит".
Фото: Global Look Press