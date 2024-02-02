Президент "Урала" Иванов – об уходе нападающего Юшина: мы пошли ему навстречу

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход нападающего Александра Юшина из клуба.

Фото: РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался относительно ухода футболиста Александра Юшина из клуба. По словам Иванова, нападающий помог команде, и клуб благодарен за это. Также президент «Урала» добавил, что стороны расстались в хороших отношениях.



«Во-первых, у него заканчивается контракт. Во-вторых, он мог не попадать в состав. Мы пошли ему навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно», - передает слова Иванова «Чемпионат».