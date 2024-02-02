Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
ТоттенхэмНе начат
Брайтон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Бёрнли
18:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:00
Лутон ТаунНе начат
Шеффилд Юнайтед
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
16:00
АльмерияНе начат
Гранада
18:15
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
20:30
БарселонаНе начат
Жирона
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
17:00
МонцаНе начат
Эмполи
17:00
ДженоаНе начат
Фрозиноне
20:00
МиланНе начат
Болонья
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
АугсбургНе начат
Бавария
17:30
Боруссия МНе начат
Дармштадт
17:30
БайерНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
Кёльн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
19:00
МонпельеНе начат
Нант
23:00
ЛансНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
12:00
АкронНе начат
Динамо
13:00
БотевНе начат
Ахмат
13:00
Нефтчи ФерганаНе начат
Рубин
14:00
ВолгарьНе начат
Нижний Новгород
16:00
Аль-ФейхаНе начат
Рубин
16:00
ЧелябинскНе начат
Оренбург
17:00
Спартак ВарнаНе начат
Краснодар
17:00
РодинаНе начат

Президент "Урала" Иванов – об уходе нападающего Юшина: мы пошли ему навстречу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход нападающего Александра Юшина из клуба.
Фото: РФС
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался относительно ухода футболиста Александра Юшина из клуба. По словам Иванова, нападающий помог команде, и клуб благодарен за это. Также президент «Урала» добавил, что стороны расстались в хороших отношениях.

«Во-первых, у него заканчивается контракт. Во-вторых, он мог не попадать в состав. Мы пошли ему навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно», - передает слова Иванова «Чемпионат».

Урал Иванов Г
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится