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Официально: Матео Кассьерра продлил контракт с "Зенитом"

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Колумбийский форвард "Зенита" Матео Кассьерра подписал новый контракт с санкт-петербургским клубом.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Действующий чемпион России "Зенит" объявил о продлении контракта с 26-летним нападающим Матео Кассьеррой. Новое соглашение связывает игрока с клубом до лета 2027-го года. Ранее сообщалось, что в контракт будет включен пункт выкупа в размере 30 миллионов евро.

Матео Кассьерра присоединился к "Зениту" летом 2022-го года. Трансфер форварда из "Сочи" обошелся "сине-бело-голубым" в 4.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Кассьерры 14 голов в 16-ти матчах РПЛ. С этим показателем колумбиец возглавляет гонку бомбардиров в российском чемпионате.

На счету ближайших преследователей - по 8 голов. В зимнее трансферное окно в прессе появлялись слухи об интересе к Кассьерре со стороны испанской "Севильи", а также от клубов из Саудовской Аравии.

Источник: официальный сайт "Зенита"

Кассьерра Зенит
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