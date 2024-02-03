– “Краснодар” — хороший клуб, занимает первое место. В Европу ему уходить еще рано, хотя предложение было. Подождем до лета, сперва нужно стать чемпионом России, — приводит слова Гргича “РБ Спорт”.
Ранее стало известно о том, что полузащитник “Краснодара” Никита Кривцов продлил контракт с южанами. Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2029 года.
Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Кривцов принял участие в 22 матчах “Краснодара”. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча.
Агент – об отъезде Кривцова в Европу: подождем, сперва нужно стать чемпионом России
Младен Гргич, агент полузащитника “Краснодара” Никиты Кривцова, прокомментировал продление контракта своего клиента с южанами.
Фото: ФК "Краснодар"