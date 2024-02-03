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Агент: вероятно, Фассон останется в "Локомотиве"

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Агент бразильского защитника "Локомотива" Лукаса Фассона Илдемир Лопес прокомментировал слухи о возможной смене клуба своим клиентом в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Вероятно, Лукас останется в "Локомотиве" до конца сезона", — цитирует Лопеса источник.

Ранее сообщалось о возможном переходе Лукаса Фассона из "Локомотива" в "Ювентус" или в "Милан" в январе. Однако "Локомотив" был готов рассмотреть только предложения о переходе на постоянной основе. Зимнее трансферное окно в европейских топ-чемпионатах закрылось. Российские клубы могут осуществлять входящие трансферы до 25-го января.

В текущем сезоне Лукас Фассон принял участие в 16-ти матчах РПЛ и 6 раз выходил на поле в Кубке России. Контракт 22-летнего бразильца с "Локомотивом" действует до лета 2026-го года.

Источник: "РБ Спорт"

Локомотив Фассон Российские трансферы
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