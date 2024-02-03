"Вероятно, Лукас останется в "Локомотиве" до конца сезона", — цитирует Лопеса источник.
Ранее сообщалось о возможном переходе Лукаса Фассона из "Локомотива" в "Ювентус" или в "Милан" в январе. Однако "Локомотив" был готов рассмотреть только предложения о переходе на постоянной основе. Зимнее трансферное окно в европейских топ-чемпионатах закрылось. Российские клубы могут осуществлять входящие трансферы до 25-го января.
В текущем сезоне Лукас Фассон принял участие в 16-ти матчах РПЛ и 6 раз выходил на поле в Кубке России. Контракт 22-летнего бразильца с "Локомотивом" действует до лета 2026-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: вероятно, Фассон останется в "Локомотиве"
Агент бразильского защитника "Локомотива" Лукаса Фассона Илдемир Лопес прокомментировал слухи о возможной смене клуба своим клиентом в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Локомотива"