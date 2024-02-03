Сборная России может провести товарищеский матч в июне 2024-го года. Соперником российской команды должен стать Казахстан. По данным источника, между сторонами ведется активное обсуждение.
Напомним, в марте сборная России планирует сыграть домашний товарищеский матч против сборной Сербии. Эта игра станет первой для Валерия Карпина и его подопечных в новом году.
Последний матч сборной России датирован ноябрем. Тогда россияне разгромили сборную Кубы со счетом 8:0.
Источник: "Матч ТВ"
Сборная России может сыграть с Казахстаном в июне 2024 года
На лето 2024-го года планируется проведение товарищеской встречи между сборными России и Казахстана.
Фото: сборная России по футболу