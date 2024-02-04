Спортивный директор "Ахмата" Газаев - о Конате: у Мохамеда есть мечта играть в одном из европейских чемпионатов

Советник президента "Ахмата" по спортивным вопросам Руслан Газаев сказал, что Конате с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона.

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В текущем сезоне Конате провел за "Ахмат" 22 матча и отметился 7-ю забитыми голами. Футболист выступает за грозненский клуб с 2021 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллионов евро. Контракт футболиста с "Ахматом" истекает в конце текущего сезона, ранее агент игрока сообщал, что его клиент не будет продлевать контракт. Мохамед выступал за "Химки", "Пюник", " "Понимаем, что он с высокой долей вероятности покинет команду. Скорее всего, это произойдет летом по истечении контракта. Мы не раз пытались общаться с ним и его агентом по поводу продления соглашения, но у Мохамеда есть мечта играть в одном из европейских чемпионатов", - цитирует Газаева "Матч ТВ" В текущем сезоне Конате провел за "Ахмат" 22 матча и отметился 7-ю забитыми голами. Футболист выступает за грозненский клуб с 2021 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллионов евро. Контракт футболиста с "Ахматом" истекает в конце текущего сезона, ранее агент игрока сообщал, что его клиент не будет продлевать контракт. Мохамед выступал за "Химки", "Пюник", " Урал ", "Гомель". "Ахмат" после 18-ти сыгранных туров занимает тринадцатую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 очков.