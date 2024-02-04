"Мы не делали никаких предложений по Зделару", - цитирует Айбаба Sport24. Ранее в СМИ появилась информация о том турецкий клуб может арендовать у ЦСКА Сашу Зделара.
В текущем сезоне Зделар принял участие в 21-м матче ЦСКА и не отметился результативными действиями. Игрок присоединился к "армейцам" летом 2022 года из белградского "Партизана". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 4 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Генеральный директор "Бешикташа" Айбаба заявил, что клуб не делал предложение ЦСКА по Зделару
Генеральный директор "Бешикташа" Самет Айбаба заявил, что клуб не заинтересован в приобретении игрока ЦСКА Саши Зделара.
Фото: ПФК ЦСКА