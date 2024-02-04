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Смородская: этим составом "Локомотив" должен претендовать на тройку

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что "Локомотив" способен бороться за медали РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Позволяет ли состав "Локомотива" бороться за медали РПЛ? Думаю, да. Про усиления ничего сказать не могу — ярких приобретений не было, но в целом этим составом "Локомотив" должен претендовать на тройку. А получится или нет — это другой вопрос", - приводит слова Смородской "РБ Спорт".

Ольга Смородская была президентом "Локомотива" с 2010 по 2016 год. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на семь очков. После зимней паузы команда Михаила Галактионова сыграет с "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ. Московский клуб сыграл вничью 2:2 с "Балтикой" в первом матче плей-офф Кубка России.

Локомотив Смородская
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