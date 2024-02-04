"Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чем и ранее были комментарии в СМИ, это обычные процессы. Но повторюсь, до нас они пока не доходили, поэтому на данном этапе вопросы об интересе к футболисту не к ЦСКА", - цитирует Брейдо Sport24.
В текущем сезоне Помазун провел за "Урал" 22 матча, пропустил 32 мяча и оставил свои ворота "сухими" шесть раз. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего голкипера в 2,5 миллиона евро. "Урал" после 18-ти сыгранных туров занимает 12-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. После зимней паузы екатеринбургский клуб сыграет с "Ахматом" в рамках 19-го тура РПЛ. ЦСКА располагается на восьмой строчке и отстает от "Краснодара" на десять очков.
Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо - о возможном переходе Помазуна в "Спартак": переговоров между клубами нет
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сказал, что переговоров по переходу Помазуна в "Спартак" на данный момент не ведется.
Фото: ФК "Урал"