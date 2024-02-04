"Сочи" арендовал Кордову. Опция обязательного выкупа летом действительно предусмотрена", - цитирует агента Николаса Пуппо Sport24.
В текущем сезоне Кордова провел за "Аланьяспор" 21 матч и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Венесуэлы в 1,8 миллиона евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Сочи" занимает последнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 очков.
Агент Кордовы подтвердил, что "Сочи" арендовал игрока с опцией обязательного выкупа
Нападающий "Аланьяспора" и сборной Венесуэлы Серхио Кордова продолжит карьеру в "Сочи".
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