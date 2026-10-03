Силкин - о матче против Намибии: главное не проиграть им, а то смешно будет

"От этого матча я вообще ничего не жду — какой смысл? Состав мы и так знаем, хорошо, что хоть с этим Карпин определился. Вообще без понятия, что из себя представляет Намибия, наверное, футболисты сборной России такого же мнения. Главное не проиграть им, а то смешно будет", — сказал Силкин.
В то же время тренер положительно оценил решение проводить матчи национальной команды за пределами Москвы.
"Единственный плюс, что сборную привозят в регионы, тут нужно похвалить РФС", — добавил Силкин.
Матч России и Намибии пройдет в Екатеринбурге.
Rusfootball.info