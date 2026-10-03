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Силкин - о матче против Намибии: главное не проиграть им, а то смешно будет

Российский тренер Сергей Силкин в беседе Rusfootball.info высказался о предстоящем матче cборной России в Екатеринбурге с командой Намибии.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Силкин заявил, что практически ничего не знает о предстоящем сопернике российской команды и не видит большого спортивного смысла в этой встрече. При этом специалист считает главным результатом для команды Валерия Карпина избежать неожиданного поражения.

"От этого матча я вообще ничего не жду — какой смысл? Состав мы и так знаем, хорошо, что хоть с этим Карпин определился. Вообще без понятия, что из себя представляет Намибия, наверное, футболисты сборной России такого же мнения. Главное не проиграть им, а то смешно будет", — сказал Силкин.

В то же время тренер положительно оценил решение проводить матчи национальной команды за пределами Москвы.

"Единственный плюс, что сборную привозят в регионы, тут нужно похвалить РФС", — добавил Силкин.

Матч России и Намибии пройдет в Екатеринбурге.

Rusfootball.info

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