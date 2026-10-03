Силкин - о матче против Намибии: главное не проиграть им, а то смешно будет

Российский тренер Сергей Силкин в беседе Rusfootball.info высказался о предстоящем матче cборной России в Екатеринбурге с командой Намибии.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

"От этого матча я вообще ничего не жду — какой смысл? Состав мы и так знаем, хорошо, что хоть с этим Карпин определился. Вообще без понятия, что из себя представляет Намибия, наверное, футболисты сборной России такого же мнения. Главное не проиграть им, а то смешно будет", — сказал Силкин.

Силкин заявил, что практически ничего не знает о предстоящем сопернике российской команды и не видит большого спортивного смысла в этой встрече. При этом специалист считает главным результатом для команды Валерия Карпина избежать неожиданного поражения.В то же время тренер положительно оценил решение проводить матчи национальной команды за пределами Москвы."Единственный плюс, что сборную привозят в регионы, тут нужно похвалить РФС", — добавил Силкин.Матч России и Намибии пройдет в Екатеринбурге.