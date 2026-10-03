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Колосков не верит в судебную войну ФИФА и УЕФА: это может привести к потере репутации

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что конфликт между ФИФА и УЕФА не дойдет до полноценного судебного разбирательства.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
Ранее УЕФА обратился в федеральный суд США с запросом на получение документов и показаний для возможной уголовной жалобы в Швейцарии в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Спор связан с уже отозванным проектом FIFA Forward Enterprise, предполагавшим передачу коммерческих прав на турниры ФИФА новой структуре. ФИФА, в свою очередь, обвинила УЕФА в кампании по дискредитации организации и ее руководства. Reuters

"Это все может привести к потере репутации, никаких судов не будет, каких-то конкретных обвинений нет. Вся эта возня портит имидж и ФИФА, и УЕФА", — заявил Колосков.

Функционер также напомнил, что Инфантино признал ошибки, допущенные при разработке FIFA Forward Enterprise, и принес извинения. Сам проект впоследствии был свернут. РБК

"Претензии очевидные, их признал сам Инфантино, он извинился и убрал свои предложения. Это все солидно и правильно. Я не думаю, что судами кто-то серьезно занимается. А в принципе это не красит ни ФИФА, ни УЕФА", — добавил Колосков.

Источник: ТАСС

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