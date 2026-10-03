Колосков не верит в судебную войну ФИФА и УЕФА: это может привести к потере репутации

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что конфликт между ФИФА и УЕФА не дойдет до полноценного судебного разбирательства.

Фото: Федор Успенский, "СЭ"

"Это все может привести к потере репутации, никаких судов не будет, каких-то конкретных обвинений нет. Вся эта возня портит имидж и ФИФА, и УЕФА", — заявил Колосков.