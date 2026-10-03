Колосков не верит в судебную войну ФИФА и УЕФА: это может привести к потере репутации

"Это все может привести к потере репутации, никаких судов не будет, каких-то конкретных обвинений нет. Вся эта возня портит имидж и ФИФА, и УЕФА", — заявил Колосков.
Функционер также напомнил, что Инфантино признал ошибки, допущенные при разработке FIFA Forward Enterprise, и принес извинения. Сам проект впоследствии был свернут. РБК
"Претензии очевидные, их признал сам Инфантино, он извинился и убрал свои предложения. Это все солидно и правильно. Я не думаю, что судами кто-то серьезно занимается. А в принципе это не красит ни ФИФА, ни УЕФА", — добавил Колосков.
Источник: ТАСС