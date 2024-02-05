- Слежу ли за "Зенитом" и за ситуацией в российском чемпионате? Разумеется. Начало сезона было не самым удачным, но я знал, что просто момент был таким. Что дальше команда, имея такой состав, будет только побеждать. Я всегда буду следить за "Зенитом"! Издалека, но пристально, - приводит слова Малкома пресс-служба "Зенита".
Бессменный чемпион Российской премьер-лиги на протяжении пяти последних розыгрышей петербургский "Зенит" осеннюю часть текущего сезона завершил на второй строчке турнирной таблицы с отставанием в 2 очка от лидирующего "Краснодара". По ходу первенства разрыв между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными доходил до 7 очков, после третьего тура петербуржцы занимали в чемпионате седьмое место.
По итогам 16 тура "Зенит" вырвался на первое место в РПЛ, но тур спустя вновь уступил "Краснодару" лидерскую позицию.
Малком - о своём отношении к "Зениту": всегда буду следить за клубом. Издалека, но пристально
Экс-атакующий полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал выступление сине-бело-голубых в чемпионате России в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"