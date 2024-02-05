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Коваленко: в мае я вёл переговоры только с "Локомотивом", был уверен, что перейду туда. Потом появился "Зенит"

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Фото: ФК "Зенит"
- Было два предложения. В мае я вёл переговоры только с "Локомотивом", поэтому был уверен, что перейду туда. Потом появился "Зенит" - и всё изменилось. Не было ли мысли за полгода, что что-то пошло не так? Естественно, была. Давай объективно: я провалил первую часть сезона. Не работал два месяца до неё, пропустил первый сбор в "Зените", когда все набирали форму, не попадал в игру. Нужно было перетерпеть. Через два-три месяца всё стало налаживаться, - передаёт сова Коваленко Sports.ru.

20-летний полузащитник петербургского "Зенита" Александр Коваленко в июле 2023 года перешёл к сине-бело-голубым из "Сочи" за трансферную компенсацию в размере 2 миллионов евро. Предыдущий сезон футболист провёл на правах аренды в самарских "Крыльях Советов", в составе "Сочи" он не провёл ни одного матча. В текущем сезоне на счету Коваленко участие в 11 матчах за петербуржцев с суммарным игровым временем 291 минута и 1 результативный пас.

В сентябре 2023 года Коваленко сыграл за молодёжный вариант сборной России в двух товарищеских матчах с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

Зенит Локомотив Коваленко Российские трансферы
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