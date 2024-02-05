Президент ЦСКА Евгений Гинер пригласил нападающего команды Федора Чалова на переговоры о заключении нового контракта. Как сообщает директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо, форвард покинул команду и улетел в Москву.
В текущем сезоне Федор Чалов является лучшим бомбардиром ЦСКА в РПЛ. На счету 25-летнего форварда 8 голов в 18-ти матчах чемпионата России. Действующее соглашение Чалова с "армейцами" истекает в декабре 2024-го года.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нападающему сборной России со стороны "Трабзонспора", "Зенита" и других клубов из Турции и Франции.
Источник: "Чемпионат"
Чалов покинул сборы ЦСКА. Он улетел в Москву на переговоры о новом контракте
Форвард ЦСКА Федор Чалов покинул расположение команды, чтобы обсудить с клубом новое соглашение.
Фото: официальный сайт ЦСКА