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Sport24: игроки "Локомотива" Рыбчинский и Куликов не перейдут в "Торпедо"

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Футболисты «Локомотива» не перейдут в «Торпедо» из-за того, что не смогли договориться с «автозаводцами» по личным условиям контрактов.
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, полузащитники «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не пополнят состав «Торпедо». Сообщается, что футболисты и «автозаводцы» не смогли договориться по личным условиям контрактов.

Дмитрий Рыбчинский является воспитанником «Локомотива». За свою карьеру в составе «железнодорожников» футболист появился на поле в 85 матчах, отличился 2 результативными ударами и 10 голевыми передачами. По оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1.2 миллиона евро.

Даниил Куликов также воспитанник «Локомотива». За «красно-зеленых» полузащитник провел 89 матчей, в которых не забивал голов, но смог 4 раза отличиться голевой передачей. оценке Transfermarkt, трансферная стоимость Даниила составляет 700 тысяч евро.

Источник: Sport24.

Российские трансферы Локомотив Торпедо Рыбчинский Куликов
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