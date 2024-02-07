- Амар с командой, играет и находится в отличной форме. Он не думает о смене клуба. Если появится какой-то отличный вариант, мы его обдумаем, но сейчас Рахманович сконцентрирован на подготовке к сезону. Зимой было несколько разговоров по поводу него с российскими клубами, но дело не дошло до конкретных предложений.
Амар Рахманович, выступающий на позиции атакующего полузащитника, перешел в "Крылья Советов" в сентябре 2022 года из турецкого "Коньяспора". Действующее соглашение самарцев с 29-летним боснийцем рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах РПЛ, забил два мяча и отдал две голевых передачи. В трех играх Кубка России футболист записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: зимой были разговоры по поводу Рахмановича с российскими клубами, но до конкретных предложений дело не дошло
Агент хавбека "Крыльев Советов" Амара Рахмановича Младен Ратковица рассказал, что зимой общался с российскими клубами по поводу трансфера своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"