Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
20:30
УнионНе начат

Кубок Англии

Новости
Астон Вилла
23:00
ЧелсиНе начат

Кубок Испании

Новости
Атлетико
23:30
АтлетикНе начат

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
22:45
Боруссия МНе начат

Кубок Франции

Новости
Лион
20:30
ЛилльНе начат
Монпелье
22:30
НиццаНе начат
Страсбург
22:30
ГаврНе начат
ПСЖ
23:10
БрестНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
16:00
Аль-ШабабНе начат
Крылья Советов
16:00
СурханНе начат
Спартак
19:30
РостовНе начат

Агент: зимой были разговоры по поводу Рахмановича с российскими клубами, но до конкретных предложений дело не дошло

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент хавбека "Крыльев Советов" Амара Рахмановича Младен Ратковица рассказал, что зимой общался с российскими клубами по поводу трансфера своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Амар с командой, играет и находится в отличной форме. Он не думает о смене клуба. Если появится какой-то отличный вариант, мы его обдумаем, но сейчас Рахманович сконцентрирован на подготовке к сезону. Зимой было несколько разговоров по поводу него с российскими клубами, но дело не дошло до конкретных предложений.

Амар Рахманович, выступающий на позиции атакующего полузащитника, перешел в "Крылья Советов" в сентябре 2022 года из турецкого "Коньяспора". Действующее соглашение самарцев с 29-летним боснийцем рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах РПЛ, забил два мяча и отдал две голевых передачи. В трех играх Кубка России футболист записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.

Источник: "РБ Спорт"

Рахманович Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится