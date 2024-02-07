- Я достаточно быстро согласился на этот трансфер, потому что посчитал его очень интересным. "Локомотив" - сильный клуб, предложение было хорошим, и я понял, что стоит попробовать, рискнуть, приехать сюда. Мне понравился сам проект, команда и то, что клуб борется за титулы, в том числе в этом сезоне. Не покидает надежда, что через год-два Россия сможет вернуться в еврокубки, и мы с "Локомотивом" сможем выступить в них.
Напомним, российские клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.
Московский "Локомотив" официально объявил о подписании контракта с защитником французского "Страсбурга" в четверг, 1 февраля. Стороны заключили соглашение до лета 2027 года. Сумма трансферной компенсации за 27-летнего футболиста составила 3,5 миллиона евро.
По итогам первой части текущего сезона "Локомотив" набрал 31 очко в 18 матчах и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От призовой тройки "железнодорожников" отделяет на данный момент всего одно очко.
Источник: "Матч ТВ"
Новичок "Локомотива" Ньямси: надеюсь, через год-два Россия сможет вернуться в еврокубки
Новоиспеченный защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси надеется в скором времени сыграть в еврокубках за российскую команду.
Фото: Getty Images