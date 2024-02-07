Бывший футболист «Спартака» и сборной России Евгений Бушманов высказался о работе действующего главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. По словам экс-защитника сборной России, нельзя все процессы отдавать в руки главного тренера команды, у клуба должен быть сильный спортивный директор и собственная позиция.
«Я думаю, что в «Спартаке» такая ситуация не только у Абаскаля, всем тренерам давали достаточно много полномочий. Здесь ничего нового нет. На мой взгляд, ситуация немножко раздута, что у Абаскаля слишком много полномочий», - передает слова Бушманова «Чемпионат».
Экс-игрок "Спартака" Бушманов: ситуация с полномочиями Абаскаля немного раздута
Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о работе нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
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