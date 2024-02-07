Президент “Ростова” – о ситуации с Норманном: планируем довести дело до конца и получить деньги

Президент “Ростова” Арташес Арутюнян высказался о ситуации со скандальным уходом из команды футболиста Матиаса Норманна.

Фото: РИА Новости

– После решения CAS мы не общались с Норманном. Насколько мне известно, была подана апелляция, которая будет рассмотрена в мае. Мы планируем довести дело до конца и обязательно получить деньги от Норманна.



Напомним, прошлым летом Норманн принадлежал “Ростову”. В августе он самовольно покинул Россию и заключил контракт с клубом "Аль-Раэд". Недавно ФИФА обязала Норманна выплатить южанам 2,9 миллиона евро за расторжение контракта с ростовчанами в одностороннем порядке.