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Президент “Ростова” – о ситуации с Норманном: планируем довести дело до конца и получить деньги

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Президент “Ростова” Арташес Арутюнян высказался о ситуации со скандальным уходом из команды футболиста Матиаса Норманна.
Фото: РИА Новости
– После решения CAS мы не общались с Норманном. Насколько мне известно, была подана апелляция, которая будет рассмотрена в мае. Мы планируем довести дело до конца и обязательно получить деньги от Норманна.

Напомним, прошлым летом Норманн принадлежал “Ростову”. В августе он самовольно покинул Россию и заключил контракт с клубом "Аль-Раэд". Недавно ФИФА обязала Норманна выплатить южанам 2,9 миллиона евро за расторжение контракта с ростовчанами в одностороннем порядке.

Ростов Норманн Российские трансферы Арутюнянц
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