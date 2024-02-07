– Остается ли Джикия в команде? Конечно! А разве есть какие-то вопросы? Агент сказал, что нет, если останется Абаскаль? Тогда это надо обсудить.
Ранее Вадим Шпинев, агент защитника московского “Спартака” Георгия Джикии, сделал громкое заявление по будущему своего клиента. Он сообщил, что Джикия покинет стан красно-белых, если в команде на посту главного тренера останется Гильермо Абаскаль.
Напомним, 30 июня контракт Джикии со “Спартаком” истекает.
Источник: “СЭ”
Матыцын: остается ли Джикия в “Спартаке”? Конечно!
Председатель совета директоров “Спартака” Александр Матыцын высказался о будущем защитника Георгия Джикии в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"