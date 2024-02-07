Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 1 1 1
Унион2 тайм

Кубок Англии

Новости
Астон Вилла
23:00
ЧелсиНе начат

Кубок Испании

Новости
Атлетико
23:30
АтлетикНе начат

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
22:45
Боруссия МНе начат

Кубок Франции

Новости
Лион
2 - 1 2 1
ЛилльЗавершен
Монпелье
0 - 0 0 0
Ницца1 тайм
Страсбург
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
ПСЖ
23:10
БрестНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 0 1 0
Аль-ШабабЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
СурханЗавершен
Спартак
0 - 3 0 3
РостовЗавершен

Матыцын: остается ли Джикия в “Спартаке”? Конечно!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель совета директоров “Спартака” Александр Матыцын высказался о будущем защитника Георгия Джикии в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
– Остается ли Джикия в команде? Конечно! А разве есть какие-то вопросы? Агент сказал, что нет, если останется Абаскаль? Тогда это надо обсудить.

Ранее Вадим Шпинев, агент защитника московского “Спартака” Георгия Джикии, сделал громкое заявление по будущему своего клиента. Он сообщил, что Джикия покинет стан красно-белых, если в команде на посту главного тренера останется Гильермо Абаскаль.

Напомним, 30 июня контракт Джикии со “Спартаком” истекает.

Источник: “СЭ”

Матыцын Джикия Спартак Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +7
  • Не нравится