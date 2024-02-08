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Кураньи: я бы точно рассмотрел возможность работы в России

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Экс-игрок "Динамо" Кевин Кураньи сказал, что хотел бы поработать в России.
Фото: ФК "Динамо"
"Думаю, я бы точно рассмотрел возможность работы в России. Конечно, я бы хотел поработать в родном клубе", - цитирует Кураньи Sport24. Экс-игрок сборной Германии примет участие в Кубке легенд, который состоится в эти выходные.

Кевин Кураньи выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2015 год. Нападающий провел за "бело-голубых" 123 матча и отметился 50-ю забитыми мячами. Также немец был игроком "Хоффенхайма", "Шальке" и "Штутгарта" и сборной Германии. После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на шесть очков.

Кураньи Динамо
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