"Педро показывает нашей молодежи, что в 17–18 лет можно играть на уровне основной команды. Но мы знаем, что талант — 20 процентов. А 80 процентов — это труд", - приводит слова Медведева "Чемпионат".
В сегодняшней товарищеской встрече "Зенита" и "Шанхай Шэньхуа" (6:0) Педро отличился забитым голом. Всего бразилец поразил ворота соперника три раза в рамках товарищеских игр на зимних сборах клуба. Игрок перешел в петербургский клуб из "Коринтианса" за 9 миллионов евро. На счету игрока 21 матч за бразильский клуб и один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро. Также Педро принял участие в 8-ми матчах за сборную Бразилии до 20-ти лет и отметился двумя голами.
Председатель правления "Зенита" Медведев: Педро показывает молодежи, что в 17–18 лет можно играть на уровне основны
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о новичке клуба Педро.
Фото: ФК "Зенит"