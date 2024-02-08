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Председатель правления "Зенита" Медведев: Педро показывает молодежи, что в 17–18 лет можно играть на уровне основны

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о новичке клуба Педро.
Фото: ФК "Зенит"
"Педро показывает нашей молодежи, что в 17–18 лет можно играть на уровне основной команды. Но мы знаем, что талант — 20 процентов. А 80 процентов — это труд", - приводит слова Медведева "Чемпионат".

В сегодняшней товарищеской встрече "Зенита" и "Шанхай Шэньхуа" (6:0) Педро отличился забитым голом. Всего бразилец поразил ворота соперника три раза в рамках товарищеских игр на зимних сборах клуба. Игрок перешел в петербургский клуб из "Коринтианса" за 9 миллионов евро. На счету игрока 21 матч за бразильский клуб и один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро. Также Педро принял участие в 8-ми матчах за сборную Бразилии до 20-ти лет и отметился двумя голами.

Зенит Медведев Педро
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