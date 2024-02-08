"Хорошие ощущения, очень рад, что результативное действие всё равно записал на свой счёт. Предчувствую, что впереди у нас потрясающая вторая половина сезона", — сказал Артур в интервью официальному сайту "Зенита".
Артур перебрался в "Зенит" из "Палмейраса", в составе которого стал чемпионом Бразилии, за 15 миллионов евро в зимнее трансферное окно. В матче Кубка Равноправия против китайского "Шанхая Шэньхуа" бразилец отметился голевой передачей.
Новичок "Зенита" Артур: у нас впереди потрясающая половина сезона
Бразильский вингер "Зенита" Артур поделился ожиданиями от возобновления РПЛ
Фото: официальный сайт "Зенита"