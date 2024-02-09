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Кураньи: Бителло - лучший в "Динамо". Это футболист, который может менять игру

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Экс-форвард "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи оценил выступления "бело-голубых" в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Я не могу смотреть матчи "Динамо“, потому что в Германии очень тяжело найти трансляцию, но читаю газеты, слежу за социальными сетями клуба, поэтому могу видеть результаты. Если говорить о лучшем игроке "Динамо“ прямо сейчас, то для меня это Бителло. Потому что он сильный, имеет хороший дриблинг, забивает сам или делает голевые передачи. Это футболист, который может менять игру", - заявил Кураньи.

Московское "Динамо" на текущий момент занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 32-мя очками после 18-ти матчей. Отставание от "Зенита" составляет 4 очка, от "Краснодара" - 6. Бразилец Бителло перебрался в "Динамо" из "Гремио" в сентябре прошлого года. На его счету 15 матчей за московскую команду в чемпионате и кубке России, в которых он отметился 5-ю голами и 2-мя результативными передачами.

Кевин Кураньи выступал в "Динамо" с 2010-го по 2015-й год, после чего перешел в "Хоффенхайм", где и завершил футбольную карьеру.

Источник: "ТАСС"

Динамо Бителло Кураньи
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