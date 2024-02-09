"Аренда стала неожиданностью? Нет, это была моя инициатива. Я хотел больше играть. Понимал, что надо что?то менять в жизни. Попросил руководство и тренерский штаб "Зенита" пойти мне навстречу, на уступки. Хочу сказать им большое спасибо за это", - сказал Чистяков.
Защитник Дмитрий Чистяков присоединился к "Сочи" в середине января на правах аренды до конца чемпионата. В первой половине сезона футболист принял участие в 5-ти матчах РПЛ в составе "Зенита", проведя на поле в общей сложности 145 минут.
Перед возобновлением чемпионата "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице. В активе команды 11 очков после 18-ти туров. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон составляет 8 очков.
Источник: "Матч ТВ"
Чистяков: аренда из "Зенита" в "Сочи" - моя инициатива
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился деталями своего перехода в "Сочи" в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Зенита"