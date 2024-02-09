"Да, к Давиле был конкретный интерес. Но Виктор присоединился к ЦСКА только в конце августа и, пожалуй, только сейчас можно считать, что процесс адаптации пройден. У игрока состоялся разговор с Романом Юрьевичем, тренерским штабом — в клубе на Давилу рассчитывают. Игрок это принял и воодушевился, поэтому на поступившие предложения последовал отказ", - приводит слова Брейдо "СЭ".
Напомним, что ранее появилась информация о том, что мексиканская "Америка" была заинтересована в трансфере Давилы, но ЦСКА отказался от продажи игрока за сумму около шести миллионов евро. Чилийский нападающий перешел в ЦСКА из мексиканского "Леона" летом 2023 года за 5 миллионов евро. В текущем сезоне Давила провел за "армейцев" 15 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 5,5 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров "армейцы" занимают восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на десять очков.
Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо: да, к Давиле был конкретный интерес
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил информацию, что нападающий клуба Давила был интересен зарубежным клубам.
Фото: ПФК ЦСКА