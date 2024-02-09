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Игрок "Спартака" Джикия: могут ли играть левоногие защитники вместе? В сборной Испании так было

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о конкуренции с Срджаном Бабичем.
Фото: "РИА Новости"
"Бабич и я — конкуренты. Могут ли играть левоногие защитники вместе? В сборной Испании так было. Неплохая сборная, да?", - приводит слова Джикии "Чемпионат". Ранее главный тренер команды Гильермо Абаскаль заявил, что не может выпускать на поле двух левоногих центральных защитников.

В текущем сезоне Георгий Джикия принял участие в 9-ти матчах "Спартака" и не отметился голевыми действиями. Россиянин проиграл конкуренцию за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу. Контракт Георгия с клубом истекает в конце текущего сезона. Команда Гильермо Абаскаля занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с "Зенитом" в рамках 18-го тура РПЛ.

Спартак Джикия
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