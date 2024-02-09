"Не знаю, что пошло не так – посыпались во втором тайме. В первом играли нормально, дисциплинированно, а во втором нелепые и глупые ошибки. Может, потеряли в моменте концентрацию. В атаке было много подходов, но вату вокруг и около катали. Считаю, такой команде нельзя было проигрывать", - цитирует Коваленко "Чемпионат".
Сегодня, 9-го февраля, "Зенит" уступил "Аль-Райяну" в товарищеском матче. Голами за российский клуб отличились: Александр Коваленко и Иван Сергеев. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 11-ти матчах и отметился одной голевой передачей. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров петербургский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. После зимней паузы команда Сергея Семака сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.
Полузащитник "Зенита" Коваленко - о поражении "Аль-Райяну": считаю, такой команде нельзя было проигрывать
Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко высказался о поражении "Аль-Райяну" в товарищеском матче (2:4).
Фото: ФК "Зенит"