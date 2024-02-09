"Он очень хороший тренер, который со страстью делает свою работу. Гильермо также очень хорошо проявлял себя в "Базеле". У испанских тренеров в ДНК хорошая футбольная база, поэтому можно назвать Абаскаля умным тренером, который любит футбол", - цитирует Пареху "СЭ".
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством клуб стал бронзовым призером РПЛ в сезоне-2022/2023. После 18-ти сыгранных туров в текущем сезоне московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. "Красно-белые" после зимней паузы сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. Подопечные испанского специалиста уступили "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России.
Экс-игрок "Спартака" Пареха назвал Абаскаля умным тренером с хорошей футбольной базой
Экс-игрок "Спартака" Николас Пареха высказался о главном тренере московского клуба Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"