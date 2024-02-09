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Изидор - о конкуренции в "Зените": это нормально, это высокий уровень

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Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор рассказал о конкуренции в команде.
Фото: ФК "Зенит"
"Это нормально, это высокий уровень, "Зенит" — большая команда: у меня здесь сильные конкуренты. Все знают, что должны показывать на тренировках максимум, и лучшие будут играть. Я к этому готов", - цитирует Изидора "СЭ".

Осенью 2023 года Изидор перешел из "Локомотива" в "Зенит" в аренду за 1,35 миллиона евро до конца сезона. На счету французского нападающего 14 матчей и два забитых мяча в составе петербургского клуба. Напомним, что команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.

Изидор Зенит
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