"Жду от него хорошей работы в плане методического обеспечения всей команды, сейчас оно и так проходит на очень высоком уровне, Жду только побед от него и всей команды, которая сейчас будет вновь создана", - цитирует Ротенберга "ТАСС".
Морено возглавил "Сочи" в середине декабря 2023 года. Ранее испанец работал в национальной команде своей страны, "Монако" и "Гранаде". Напомним, что после 18-ти сыгранных туров южане занимают последнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков. После зимней паузы подопечные Морено сыграют с "Балтикой", которая располагается на 15-й строчке, в рамках 19-го тура РПЛ.
Президент "Сочи" Ротенберг - о Морено: жду от него хорошей работы в плане методического обеспечения и только побед
Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о новом главном тренере Роберто Морено.
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