"Ни с кем переговоры по Ренато не ведутся, но если кто-то придет, мы готовы его продать", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Гойкович провел за "Оренбург" 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро, контракт центрального защитника с клубом истекает по окончании текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров команда Деограсии занимает 14-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков.
Спортдир "Оренбурга": если кто-то придет, мы готовы продать Гойковича
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб готов продать Ренато Гойковича.
Фото: ФК "Оренбург"