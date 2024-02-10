- Пригласить можно кого угодно, но зачем, когда "Спартак" имеет в своем распоряжении двух хороших вратарей - Селихова и Максименко? В "Спартаке" был момент, когда через игру чередовали Селихова с Максименко, что я не очень приветствовал как вратарь. Так и получилось, что потом заиграл один, второй сел в запас и началась катавасия. Кто лучше, стало непонятно, и начали искать третьего вратаря. Говорить, будет хорошо для "Спартака" или не будет хорошо, я бы не стал. Я никогда действиям или бездействию тренерского штаба какого-либо футбольного клуба оценку не даю. Им никого не надо искать на стороне, это моё мнение. Но решать тренерскому штабу, - передаёт слова Кавазашвили Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что московский "Спартак" проявляет трансферный интерес к 22-летнему голкиперу "Краснодара" Станиславу Агкацеву, который является воспитанником чёрно-зелёных. В текущем сезоне Агкацев провёл за "быков" 7 матчей во всех турнирах, 6 из которых в Кубке России, основным вратарём "Краснодара" в Российской премьер-лиге является 24-летний Матвей Сафонов. Из 7 матчей Станислав 2 провёл "всухую", пропустив в остальных 11 голов.
В составе "Спартака" имеется 3 голкипера - 29-летний Александр Селихов (7 матчей во всех турнирах, 8 пропущенных голов и 3 "сухих" игры в текущем сезоне), 25-летний Александр Максименко (16 матчей во всех турнирах, 19 пропущенных голов и 5 "сухих" игр в текущем сезоне) и 23-летний Илья Свинов (3 матчей во всех турнирах и 10 пропущенных голов в текущем сезоне).
Кавазашвили - об Агкацеве: пригласить можно кого угодно - но зачем, когда у "Спартака" есть Селихов и Максименко?
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о трансферном интересе красно-белых к вратарю "Краснодара" Станиславу Агкацеву.
Фото: ТАСС