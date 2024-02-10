– В какой команде хотел бы его видеть? Не знаю. Может быть, в “Факеле”? Думаю, Станислав Черчесов слишком дорогой специалист для нас.
В настоящее время главным тренером воронежского “Факела” является Сергей Ташуев.
Напомним, Станислав Черчесов с лета 2023 года находится без работы. Его последний клуб – “Ференцварош”. Из венгерского коллектива российский специалист был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Источник: Sport24
Самедов – на вопрос о Черчесове в “Факеле”: он слишком дорогой специалист для нас
Селекционер “Факела” Александр Самедов высказался о возможном назначении бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пост наставника воронежской команды.
Фото: "Матч ТВ"