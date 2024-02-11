По информации источника, "Зенит" и "Сочи" согласовали аренду Алексея Сутормина до конца текущего сезона без права последующего выкупа. Полузащитник прибудет в расположение клуба 13-го февраля.
В текущем сезоне Сутормин провел за петербургский клуб 11 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 1,5 миллионов евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Сочи" занимает последнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 очков. После зимней паузы команда Роберто Морено сыграет с "Балтикой" в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": в ближайшее время Сутормин прибудет в "Сочи" - это будет аренда до конца сезона без права выкупа
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин через несколько дней прибудет в расположение "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"