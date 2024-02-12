"В таких игроках, как Кокорин, интерес из России присутствует постоянно. Может, и сейчас он есть. Но в переговоры ни с кем мы не вступали. Александр сконцентрирован на своей команде", - цитирует агента "Чемпионат".
Российский центральный нападающий Александр Кокорин выступает за "Арис" из Лимассола на правах аренды до конца сезона 2023/2024. Права на 32-летнего форварда принадлежат итальянской "Фиорентине", контракт с которой истекает 30 июня 2024 года. В этом сезоне Кокорин провел 22 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми ассистами.
Напомним, россиянин был признан по версии журналистов лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам минувшего, 2023 года.
Агент: к Кокорину интерес из России есть постоянно, но в переговоры мы ни с кем не вступали
Агент нападающего "Ариса" Александра Кокорина Тимофей Бердышев заявил, что к его клиенту есть интерес из России.
Фото: ФК "Арис"