"Тео Бонгонда проходит обследование. Точная информация о сроках восстановления появится в ближайшие дни. На следующей неделе игрок должен прибыть в расположение команды", - заявил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
Напомним, вингер "красно-белых" принимал участие в Кубке Африканских Наций, где в составе сборной ДР Конго дошел до полуфинала. В матче за 3-е место против команды из ЮАР Бонгонда получил повреждение и был заменен на 33-й минуте первого тайма. Конголезцы уступили в матче за бронзовые медали в серии пенальти.
Тео Бонгонда перешел в московский "Спартак" летом прошлого года из испанского "Кадиса". Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. В первой части сезона на счету 28-летнего вингера 16 матчей в РПЛ, в которых он отличился 4-мя голами и 1-й голевой передачей. Контракт Бонгонда со "Спартаком" рассчитан до лета 2027-го года.
Источник: "Чемпионат"
Бонгонда присоединится к "Спартаку" на следующей неделе. Он травмировался в сборной
Вингер московского "Спартака" Тео Бонгонда вернется в команду с травмой после участия на Кубке Африки.
Фото: официальный сайт "Спартака"