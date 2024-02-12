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Бонгонда присоединится к "Спартаку" на следующей неделе. Он травмировался в сборной

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Вингер московского "Спартака" Тео Бонгонда вернется в команду с травмой после участия на Кубке Африки.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Тео Бонгонда проходит обследование. Точная информация о сроках восстановления появится в ближайшие дни. На следующей неделе игрок должен прибыть в расположение команды", - заявил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Напомним, вингер "красно-белых" принимал участие в Кубке Африканских Наций, где в составе сборной ДР Конго дошел до полуфинала. В матче за 3-е место против команды из ЮАР Бонгонда получил повреждение и был заменен на 33-й минуте первого тайма. Конголезцы уступили в матче за бронзовые медали в серии пенальти.

Тео Бонгонда перешел в московский "Спартак" летом прошлого года из испанского "Кадиса". Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. В первой части сезона на счету 28-летнего вингера 16 матчей в РПЛ, в которых он отличился 4-мя голами и 1-й голевой передачей. Контракт Бонгонда со "Спартаком" рассчитан до лета 2027-го года.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Бонгонда
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